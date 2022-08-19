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19 августа, 10:45

Замглавы МЧС Чуприян: За 10 лет в России в ЧС погибло свыше 6 тысяч человек

За последние десять лет в России при чрезвычайных ситуациях погибло более шести тысяч человек. Об этом заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"За десять лет в чрезвычайных ситуациях погибло более шести тысяч человек, почти 830 тысяч пострадали", — сказал он на III Международном пожарно-спасательном конгрессе.

Свыше 90% всех погибших приходятся на техногенные чрезвычайные ситуации, добавил Чуприян.

Более 50 человек пострадали из-за разрушительного пожара в Ростовской области

Более 50 человек пострадали из-за разрушительного пожара в Ростовской области

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижегородской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. К ликвидации природного пожара привлечены все возможные силы местной системы, добавил глава региона Глеб Никитин.

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