Замглавы МЧС Чуприян: За 10 лет в России в ЧС погибло свыше 6 тысяч человек

За последние десять лет в России при чрезвычайных ситуациях погибло более шести тысяч человек. Об этом заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"За десять лет в чрезвычайных ситуациях погибло более шести тысяч человек, почти 830 тысяч пострадали", — сказал он на III Международном пожарно-спасательном конгрессе.

Свыше 90% всех погибших приходятся на техногенные чрезвычайные ситуации, добавил Чуприян.