Отоларинголог опроверг миф о вреде мороженого при ангине

Мороженое помогает избавиться от ангины, так как способно противостоять проникновению вируса глубоко в ткани. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил отоларинголог Владимир Зайцев.

"У этого метода есть патогенетическая основа, то есть медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани", — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что ангина должна лечиться с помощью антибиотиков. Врач посоветовал использовать данное лакомство как дополнение, если нет возможности сходить за лекарствами. К тому же, заметил Зайцев, избавиться от такого заболевания мороженым не получится из-за холодного российского климата.