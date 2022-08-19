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19 августа, 10:42

Отоларинголог опроверг миф о вреде мороженого при ангине

Врач Зайцев заявил, что мороженое помогает избавиться от ангины

Мороженое помогает избавиться от ангины, так как способно противостоять проникновению вируса глубоко в ткани. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил отоларинголог Владимир Зайцев.

"У этого метода есть патогенетическая основа, то есть медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани", — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что ангина должна лечиться с помощью антибиотиков. Врач посоветовал использовать данное лакомство как дополнение, если нет возможности сходить за лекарствами. К тому же, заметил Зайцев, избавиться от такого заболевания мороженым не получится из-за холодного российского климата.

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Ранее Лайф писал, что в конце июля в Москве в рамках фестиваля "Лето. Мороженое. ВДНХ" приготовили стокилограммовый пломбир. Главной фишкой мероприятия было то, что повара воссоздали исторический вкус мороженого, которое продавалось в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и фундуком.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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