Рябков: Россия не хочет повторения железного занавеса
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя решение ЕС о возможной отмене выдачи виз россиянам, заявил, что Москва не настроена на повторение железного занавеса.
"Мы, конечно, не хотели бы никакого нового железного занавеса", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".
По словам замминистра, парадокс состоит в том, что приближают этот сценарий те, кто до сих пор живёт в своей "идеологии неолиберальной мысли" и видит её единственно возможной для всех остальных государств.
"Такие отрицают остальной мир, кроме тех сегментов и элементов, которые живут по их правилам", — пояснил Рябков.
Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов обвинил США в зацикленности на санкциях, комментируя публикацию Госдепартаментом материалов, призванных "развенчать миф" об устойчивости российской экономики.
ТАСС / EPA / MAXIM SHEMETOV / POOL