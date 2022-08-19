Рябков: Россия не хочет повторения железного занавеса

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя решение ЕС о возможной отмене выдачи виз россиянам, заявил, что Москва не настроена на повторение железного занавеса.

"Мы, конечно, не хотели бы никакого нового железного занавеса", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

По словам замминистра, парадокс состоит в том, что приближают этот сценарий те, кто до сих пор живёт в своей "идеологии неолиберальной мысли" и видит её единственно возможной для всех остальных государств.

"Такие отрицают остальной мир, кроме тех сегментов и элементов, которые живут по их правилам", — пояснил Рябков.