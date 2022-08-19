"Не будет места за столом": Кандидат в премьеры Британии призвал не пускать Путина на саммит G20

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак выступил с призывом не пускать президента России Владимира Путина на итоговый саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт на острове Бали в ноябре. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

"Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом (G20), пока он не прекратит свою незаконную военную спецоперацию на Украине", — заявил Сунак.

Он отметил, что все партнёры и союзники Лондона из "Большой двадцатки" несут общую ответственность за то, чтобы считать поведение российского лидера "ужасающим".