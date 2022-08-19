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19 августа, 11:11

Полсотни злых кенгуру заполонили город в Австралии и нападают на людей

<p>Полсотни злых кенгуру заполонили город в Австралии и нападают на людей. Обложка © <a href="https://www.des.qld.gov.au/our-department/news-media/mediareleases/maaroom-kangaroos-in-residential-areas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Department of environment and science</a></p>

Полсотни злых кенгуру заполонили город в Австралии и нападают на людей. Обложка © Department of environment and science

В австралийском городке Маарум жители оказались буквально в осаде из-за нашествия кенгуру, сообщает телеканал ABC News.

"Тихий город, в котором на постоянной основе проживает около 220 человек, находится в осаде из-за растущей шайки кенгуру", — говорится в записи.

  • Кенгуру на улицах Маарума. Фото © Кадр из видео ABC News
    Кенгуру на улицах Маарума. Фото © Кадр из видео ABC News
  • Кенгуру на улицах Маарума. Фото © Кадр из видео ABC News
    Кенгуру на улицах Маарума. Фото © Кадр из видео ABC News
  • Кенгуру на улицах Маарума. Фото © Кадр из видео ABC News
    Кенгуру на улицах Маарума. Фото © Кадр из видео ABC News

Кенгуру на улицах Маарума. Фото © Кадр из видео ABC News

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Местный Департамент окружающей среды насчитал от 60 до 80 особей в городе и близлежащих лесах. Это уже седьмой случай нападения кенгуру за последний год, при этом в большей степени на населённый пункт нападают самки, а не самцы. Местные жители уверены, что всё дело в растущей траве, чему способствуют дожди.

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При этом животные ведут себя агрессивно и нападают на людей, поэтому местные вынуждены вооружаться подручными средствами для защиты.

Ранее Лайф рассказывал, что жителей австралийского города решили ограничить в количестве котов. Тем, кто заведёт три и более питомца в доме, грозит штраф.

Артур Лапсаков

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