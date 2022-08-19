Полсотни злых кенгуру заполонили город в Австралии и нападают на людей
Полсотни злых кенгуру заполонили город в Австралии и нападают на людей. Обложка © Department of environment and science
В австралийском городке Маарум жители оказались буквально в осаде из-за нашествия кенгуру, сообщает телеканал ABC News.
"Тихий город, в котором на постоянной основе проживает около 220 человек, находится в осаде из-за растущей шайки кенгуру", — говорится в записи.
Местный Департамент окружающей среды насчитал от 60 до 80 особей в городе и близлежащих лесах. Это уже седьмой случай нападения кенгуру за последний год, при этом в большей степени на населённый пункт нападают самки, а не самцы. Местные жители уверены, что всё дело в растущей траве, чему способствуют дожди.
При этом животные ведут себя агрессивно и нападают на людей, поэтому местные вынуждены вооружаться подручными средствами для защиты.
Ранее Лайф рассказывал, что жителей австралийского города решили ограничить в количестве котов. Тем, кто заведёт три и более питомца в доме, грозит штраф.