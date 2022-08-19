На фестивале "Таврида" организовали раздельный сбор отходов и уборку мусора

С 15 по 19 августа на фестивале "Таврида" работали экологические центры, в рамках которых был организован раздельный сбор отходов, сообщает телеканал "360". Всё это проходило при поддержке Российского экологического оператора.

"В этом году на "Тавриде" мы начали организовывать раздельный сбор отходов. Однако раздельные контейнеры всё-таки охватили не всю территорию, поэтому уже есть цель на следующий год — организовать в рамках фестиваля масштабный, повсеместный сбор", — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что в планах открыть на "Тавриде" магазин одежды и предметов из переработанного пластика. Известно, что участники фестиваля "Таврида-Арт" провели субботник в Опукском природном заповеднике, где вблизи Чёрного моря они собрали 18 мешков мусора, или 160 литров отходов.