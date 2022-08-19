"Ни горячо, ни холодно": Губерниев призвал не обращать внимания на проблемы с допингом в Норвегии

Проблемы с допингом в норвежском спорте никак не повлияют на участие скандинавской сборной в крупных стартах, в том числе в Олимпийских играх. Об этом RT заявил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Во-первых, никакого факта нарушения не установлено. Да, юные скандинавы благодаря действующим нормам местного законодательства могли успевать выводить запрещённые препараты. А могли и не выводить! Нам от этого ни горячо, ни холодно. Нас теперь вернут в лыжи? В биатлон? Нет! А норвежцы как выступали, так и будут выступать", — заявил Губерниев.

По мнению комментатора, россиянам нужно не обращать внимания на проблемы с допингом в Норвегии, а заниматься прежде всего собственными проблемами. Особенно на фоне ситуации с отстранением представителей РФ.