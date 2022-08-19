"Ни горячо, ни холодно": Губерниев призвал не обращать внимания на проблемы с допингом в Норвегии
Губерниев уверен, что норвежцев не отстранят от Олимпиад из-за проблем с допингом
Проблемы с допингом в норвежском спорте никак не повлияют на участие скандинавской сборной в крупных стартах, в том числе в Олимпийских играх. Об этом RT заявил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
"Во-первых, никакого факта нарушения не установлено. Да, юные скандинавы благодаря действующим нормам местного законодательства могли успевать выводить запрещённые препараты. А могли и не выводить! Нам от этого ни горячо, ни холодно. Нас теперь вернут в лыжи? В биатлон? Нет! А норвежцы как выступали, так и будут выступать", — заявил Губерниев.
По мнению комментатора, россиянам нужно не обращать внимания на проблемы с допингом в Норвегии, а заниматься прежде всего собственными проблемами. Особенно на фоне ситуации с отстранением представителей РФ.
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Ранее Лайф сообщал, что Норвегия может остаться без участия в Олимпийских играх из-за проблем с допинговой системой страны, правила которой противоречат международным. Речь идёт о тестировании спортсменов до 18 лет, которое проводится исключительно с согласия родителей и не может быть неожиданным.
ТАСС / Алеев Егор