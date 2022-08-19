В США назвали самое слабое место НАТО

Североатлантический альянс хочет укрепить рубежи на восточной границе для противостояния России, самым уязвимым местом НАТО является черноморское побережье Румынии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждают эксперты, Чёрное море для РФ является воротами в Средиземноморье и путём "к проецированию мощи и силы на страны Ближнего Востока и Африки". В связи с этим главы стран НАТО решили, что важной задачей является укрепление черноморских рубежей. Указывается, что порядка 200 военных из Франции, Бельгии и Нидерландов заняты инженерной работой в Трансильвании. Причём она будет идти "до первых заморозков", добавил возглавляющий опергруппу Клемент Торрент.

Таким образом страны – участницы НАТО решили не допустить, чтобы европейский регион был беззащитным. Теперь в Румынии строятся базы альянса, которые при полном развёртывании смогут разместить бригаду численностью пять тысяч человек, и это в дополнение к уже имеющемуся такому же количеству военных.

Затраты на строительство объектов инфраструктуры, военные закупки НАТО составят не менее 12 миллиардов евро. Указывается, что самой крупной статьёй расходов на данный момент является зенитно-ракетная батарея Patriot стоимостью четыре миллиарда евро, она будет введена в эксплуатацию уже в 2022 году.