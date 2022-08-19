"Морковка": Москвичи стали свидетелями редкого смерча

Москвичи днём 19 августа стали свидетелями редкого смерча в виде "морковки", который появился в районе Савёловского вокзала. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч в виде "морковки" с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках", — приводит его слова РИА "Новости".

Смерч-"морковка" в Москве. Видео © Telegram-канал Новости Москвы

В данном случае, уточнил метеоролог, высота кучево-дождевого облака не превышала восьми-девяти километров, также смерч не связан с разрушительными суперячейковыми грозами. По шкале Фудзиты этот торнадо считается слабым.

Подобные процессы возникают при поступлении влажного воздуха, когда происходит соприкосновение тепла с холодным сухим "куполом", что приводит к конденсации водяного пара, образованию гидрометеоров и выделению тепловой энергии. Нагретый воздух идёт вверх, создавая зону разрежения, куда втягивается близлежащий тёплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух.