"Морковка": Москвичи стали свидетелями редкого смерча
Москвичи стали свидетелями редкого смерча в виде "морковки"
Смерч-"морковка" в Москве. Обложка © Telegram-канал Новости Москвы
Москвичи днём 19 августа стали свидетелями редкого смерча в виде "морковки", который появился в районе Савёловского вокзала. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч в виде "морковки" с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках", — приводит его слова РИА "Новости".
Смерч-"морковка" в Москве. Видео © Telegram-канал Новости Москвы
В данном случае, уточнил метеоролог, высота кучево-дождевого облака не превышала восьми-девяти километров, также смерч не связан с разрушительными суперячейковыми грозами. По шкале Фудзиты этот торнадо считается слабым.
Подобные процессы возникают при поступлении влажного воздуха, когда происходит соприкосновение тепла с холодным сухим "куполом", что приводит к конденсации водяного пара, образованию гидрометеоров и выделению тепловой энергии. Нагретый воздух идёт вверх, создавая зону разрежения, куда втягивается близлежащий тёплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух.
Ранее Лайф писал, что жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня. Кроме того, непогода привела к затоплению автомобильных дорог и пешеходных зон.
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