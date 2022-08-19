Американский ветеран Спунтс признал правоту Путина о позиции США по Украине

Ветеран Вооружённых сил США, главный редактор портала SOFREP Шон Спунтс признал правоту президента РФ Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине.

"Политика США почти направлена ​​на затягивание конфликта в надежде привести к краху саму Россию — как в военном, так и в экономическом отношении", — сказал он в беседе с Newsweek.

Ветеран напомнил слова Байдена о планах "унизить Россию как мировую державу" и сделал вывод, что лидер США и президент Украины преследуют разные цели.