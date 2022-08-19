Токаев прилетел в Сочи для встречи с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главы казахского государства.

"В рамках визита глава государства проведёт двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Накануне Лайф сообщал, что Путин и Токаев проведут переговоры в Сочи. Главы государств, в частности, планируют обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.