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19 августа, 11:24

Токаев прилетел в Сочи для встречи с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главы казахского государства.

Токаев прилетел в Сочи. Видео © Telegram / Пресс-служба президента Казахстана

"В рамках визита глава государства проведёт двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

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Накануне Лайф сообщал, что Путин и Токаев проведут переговоры в Сочи. Главы государств, в частности, планируют обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

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Кадр из видео Telegram / Пресс-служба президента Казахстана

Наталья Исакова

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