Посол Украины в Австралии заявил о намерении застроить участок, ранее арендованный РФ
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что ведомство может занять освободившийся участок земли в Канберре, который власти города решили больше не сдавать в аренду представительству РФ. Об этом, согласно изданию Guardian, посол рассказал в эфире радио ABC.
"Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок", — заявил Мирошниченко.
На такое предложение украинского дипломата в администрации австралийской столицы ответили, что "сейчас об этом размышлять неуместно".
Напомним, 17-го числа Австралия расторгла договор о сдаче земли России для строительства здания посольства. В администрации Канберры уточнили, что в будущем Москва может подать новую заявку на новое место для посольства, которое будет рассмотрено NCA.