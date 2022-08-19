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19 августа, 11:21

Посол Украины в Австралии заявил о намерении застроить участок, ранее арендованный РФ

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что ведомство может занять освободившийся участок земли в Канберре, который власти города решили больше не сдавать в аренду представительству РФ. Об этом, согласно изданию Guardian, посол рассказал в эфире радио ABC.

"Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок", — заявил Мирошниченко.

На такое предложение украинского дипломата в администрации австралийской столицы ответили, что "сейчас об этом размышлять неуместно".

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Напомним, 17-го числа Австралия расторгла договор о сдаче земли России для строительства здания посольства. В администрации Канберры уточнили, что в будущем Москва может подать новую заявку на новое место для посольства, которое будет рассмотрено NCA.

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Посольство РФ в Австралии

Ирина Фальке

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