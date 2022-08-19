Посол Украины в Австралии заявил о намерении застроить участок, ранее арендованный РФ

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что ведомство может занять освободившийся участок земли в Канберре, который власти города решили больше не сдавать в аренду представительству РФ. Об этом, согласно изданию Guardian, посол рассказал в эфире радио ABC.

"Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок", — заявил Мирошниченко.

На такое предложение украинского дипломата в администрации австралийской столицы ответили, что "сейчас об этом размышлять неуместно".