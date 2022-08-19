Экономист заявил, что РФ ударит по больным точкам Финляндии в ответ на сокращение выдачи виз

Россия не будет рефлекторно действовать в рамках ответа на решение Финляндии ограничить выдачу виз гражданам РФ. По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко, Москве предстоит найти те моменты, которые болезненны для Хельсинки.

"Безусловно, это экономические отношения. Мы можем ограничить транзит, и это станет серьёзным неудобством для стран Прибалтики и Финляндии. У последней с Россией были до недавнего времени тесные и выгодные экономические отношения", — сказал специалист в беседе с телеканалом "360".