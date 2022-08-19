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19 августа, 11:27

Экономист заявил, что РФ ударит по больным точкам Финляндии в ответ на сокращение выдачи виз

Эксперт Оленченко пояснил, как РФ может ответить на решение Финляндии сократить выдачу виз

Россия не будет рефлекторно действовать в рамках ответа на решение Финляндии ограничить выдачу виз гражданам РФ. По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко, Москве предстоит найти те моменты, которые болезненны для Хельсинки.

"Безусловно, это экономические отношения. Мы можем ограничить транзит, и это станет серьёзным неудобством для стран Прибалтики и Финляндии. У последней с Россией были до недавнего времени тесные и выгодные экономические отношения", — сказал специалист в беседе с телеканалом "360".

При этом, по мнению Оленченко, визовые ограничения несущественно скажутся на туризме. Эксперт пояснил, что государства по-прежнему могут выдавать национальные визы. Однако для этого страны должны понимать, что человек не пересекает границу для въезда на чужую территорию, подчеркнул специалист.

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Лайф напоминает, что финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам. Пока в РФ в среднем регистрируется одна тысяча заявок в день. В МИД РФ уже заявили, что Россия отреагирует на решение Финляндии и ЕС сократить выдачу виз россиянам.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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