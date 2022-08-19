"Нарушая закон": "Газпром" предложил песню в плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока"

В "Газпроме" ответили на идею немецкой Siemens Energy, которая предложила интернет-пользователям создать плейлист, посвящённый "одинокой" турбине "Северного потока". Так, российская компания дополнила список композиций песней известной британской рок-группы Judas Priest — Breaking the Law ("Нарушая закон").

"Почему бы вам не взять этот трек", — говорится в комментарии, оставленном в официальном аккаунте "Газпрома" в "Твиттере".