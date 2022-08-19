"Нарушая закон": "Газпром" предложил песню в плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока"
"Газпром" дополнил список композиций "одинокой" турбины треком "Нарушая закон"
В "Газпроме" ответили на идею немецкой Siemens Energy, которая предложила интернет-пользователям создать плейлист, посвящённый "одинокой" турбине "Северного потока". Так, российская компания дополнила список композиций песней известной британской рок-группы Judas Priest — Breaking the Law ("Нарушая закон").
"Почему бы вам не взять этот трек", — говорится в комментарии, оставленном в официальном аккаунте "Газпрома" в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал, что Siemens Energy предложила составить плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока". В комментариях пользователи предложили включить в него композицию Адель Hello ("Привет"), Bob Marley & The Wailers Waiting In Vain ("Напрасно ожидая") и песню Don’t you want me ("Разве ты не хочешь меня") группы The Human League.
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
Telegram / Газпром