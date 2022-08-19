Лайф снял с дрона эпицентр крупного лесного пожара в Рязанской области

Лесной пожар в Рязанской области гигантской волной огня поглощает все деревья на своём пути. Сейчас площадь возгорания составляет около 180 гектаров. Кадры, снятые с дрона в эпицентре стихии, показывает телеграм-канал SHOT.

Крупный лесной пожар в Рязанской области. Видео © Telegram-канал SHOT

Огонь уже прошёл шесть тысяч гектаров леса, оставляя после себя выжженную землю. Кроме того, от пожара тянется плотный дым, который доходит до самой Рязани. В городе продолжает пахнуть гарью, а вот в Москву смог уже не доходит из-за смены ветра.

Согласно последним данным врио губернатора региона Павла Малкова, площадь пожара составляет порядка 180 гектаров. Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трёх — локализовать огонь пока не удалось.