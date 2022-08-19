Лайф снял с дрона эпицентр крупного лесного пожара в Рязанской области
Лесной пожар в Рязанской области гигантской волной огня поглощает все деревья на своём пути. Сейчас площадь возгорания составляет около 180 гектаров. Кадры, снятые с дрона в эпицентре стихии, показывает телеграм-канал SHOT.
Крупный лесной пожар в Рязанской области. Видео © Telegram-канал SHOT
Огонь уже прошёл шесть тысяч гектаров леса, оставляя после себя выжженную землю. Кроме того, от пожара тянется плотный дым, который доходит до самой Рязани. В городе продолжает пахнуть гарью, а вот в Москву смог уже не доходит из-за смены ветра.
Согласно последним данным врио губернатора региона Павла Малкова, площадь пожара составляет порядка 180 гектаров. Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трёх — локализовать огонь пока не удалось.
"Тушению мешает сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Есть угроза перехода пожара в верховой. Разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы", — написал он в телеграм-канале.
Лайф напоминает, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
Кадр из видео из телеграм-канала SHOT