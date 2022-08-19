Спортивный директор "Адана Демирспор" рассказал, сколько голов за сезон ожидает от Дзюбы

Нападающий Артём Дзюба может забить 20 голов в своём дебютном сезоне в Турции в составе клуба "Адана Демирспор". Об этом заявил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк в беседе с ТАСС.

"Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это", — заявил Гектюрк.

По его словам, конкуренция с Марио Балотелли никак не помешает Дзюбе, а играть в составе будет тот, кто лучше готов.