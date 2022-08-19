Спортивный директор "Адана Демирспор" рассказал, сколько голов за сезон ожидает от Дзюбы
В "Адана Демирспор" уверены, что Дзюба забьёт 20 голов за сезон
Нападающий Артём Дзюба может забить 20 голов в своём дебютном сезоне в Турции в составе клуба "Адана Демирспор". Об этом заявил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк в беседе с ТАСС.
"Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это", — заявил Гектюрк.
По его словам, конкуренция с Марио Балотелли никак не помешает Дзюбе, а играть в составе будет тот, кто лучше готов.
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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. Отметим, что дебют футболиста в новой команде может случиться уже в эти выходные в матче против стамбульского "Фенербахче".
ТАСС / Александр Демьянчук