На руднике в Мурманской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на руднике "Олкон" в Оленегорске Мурманской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
"19 августа в 15:35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО "Олкон" в городе Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы", — говорится в сообщении.
Пока информации о пострадавших нет.
А 13 августа стало известно, что в результате обвала породы на шахте "Криничанская" в посёлке Червоногвардейское в Луганской Народной Республике погиб один горняк, ещё один человек пострадал.
ТАСС / Сергей Карпухин