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19 августа, 14:34

На руднике в Мурманской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на руднике "Олкон" в Оленегорске Мурманской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"19 августа в 15:35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО "Олкон" в городе Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы", — говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших нет.

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А 13 августа стало известно, что в результате обвала породы на шахте "Криничанская" в посёлке Червоногвардейское в Луганской Народной Республике погиб один горняк, ещё один человек пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова

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