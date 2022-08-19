На руднике в Мурманской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на руднике "Олкон" в Оленегорске Мурманской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"19 августа в 15:35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО "Олкон" в городе Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы", — говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших нет.