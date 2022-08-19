Премьер Финляндии сдала тест на наркотики после скандального видео с дикими танцами

Финский премьер-министр Санна Марин после скандала из-за слитого видео с вечеринки сдала анализы на наркотики. Об этом она заявила в ходе внепланового пресс-брифинга.

"Вначале хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьёзные обвинения в том, что я находилась в месте [где употребляли наркотики] или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики", — заявила 36-летняя Марин, отметив, что результаты будут готовы через неделю.

Она также заверила, что не употребляла запрещённые вещества даже в подростковом возрасте.