Семейный психолог рассказала о самой нелепой причине разводов

Партнёры, которые расходятся, потому что "они разные", являются инфантильными и не готовыми работать над собой и ожиданиями. А для разводов такая причина и вовсе нелепа. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила семейный психолог Ольга Романив.

"Когда ко мне на консультацию приходят пары, у которых есть такая проблема, я им обычно говорю о том, что все люди разные, одинаковых людей не бывает в принципе. Мы все воспитываемся в разных семьях, нам прививают определённые традиции, поэтому и разница во взглядах, восприятии одних и тех же ситуаций у двух даже любящих друг друга людей может отличаться", — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что в отношениях партнёры учатся не только отстаивать своё мнение, но и прислушиваться к другому. От того, как это получится совместить, зависит долговечность брака, подчеркнула Романив. Психолог добавила, что осознание того, что у всех есть достоинства и недостатки, приходит с опытом.