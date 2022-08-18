Эти пять имён носят самые верные женщины

5-е место: Жанна

Даже если в прошлом у обожаемой и желанной дамы по имени Жанна могла быть слава сердцеедки и женщины лёгкого поведения, всё поменяется, когда она повстречает того самого. Обладательница этого имени добровольно распрощается с титулом похитительницы сердец. Жанна будет уделять спутнику всё свободное время — мужчина не сможет без неё буквально и шагу ступить. С такой девушкой будут и романтические ужины, и захватывающие путешествия, и яркий интим.

4-е место: женщина по имени Евгения

Имя Евгения звучит несколько строго, но на деле его носительница — миловидная дама с идеальным характером. Обладательница этого имени очень любит своего избранника и всячески потакает его желаниям. Фото © Pexels / Dmitriy Piskarev

Женя, несмотря на строгость имени, очень тёплая и милая дама. Может, и не станет идеальнейшей женой, своего избранника носительница этого имени будет любить очень сильно, со всей искренностью. Партнёр в глазах Евгении станет подобием божества. Поэтому женщина будет стараться радовать возлюбленного при каждой удобной возможности. Мужчине, который возьмёт Женю в жёны, очень повезёт: она никогда не даст повода пожаловаться на недостаток внимания.

3-е место: девушка с именем Владислава

На почётном третьем месте — женщина по имени Владислава. Эта "славная владычица", когда встречает того самого единственного, просто не видит смысла растрачивать энергию на других кавалеров. Владислава готова кинуться в объятия мужчины и быть его целиком и полностью. Владислава очень простая, щедрая, открытая — этими качествами и привлекает парней.

2-е место: Инга

Инге некогда думать про измены: все мысли заняты семьёй и бытовыми хлопотами. Не зря эта девушка находится под защитой германского бога плодородия Ингви. Фото © Pexels / cottonbro

Серебро достаётся Ингам — девушкам с не самым популярным именем. Они, если трактовать дословно, находятся "под защитой Ингви" — германского бога плодородия. Инга всегда предельно откровенна с людьми и очень честна, никогда никого не обманывает. Для такой женщины нет ничего важнее семьи, в приоритете всегда супруг, дети и, конечно же, родители. Когда уж тут на других мужчин засматриваться, если мысли всё время только о близких и бытовых делах...

1-е место: девушка с именем Алёна