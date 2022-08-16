Эти пять имён носят самые ревнивые мужчины

Все мы знаем, что имя отвечает за темперамент, характер и даже склад ума человека. Шаманка Кажетта Ахметжанова перечислила имена, которые носят мужчины-ревнивцы. Обладателям этих имён присущи излишняя подозрительность и вспыльчивость.

Виталий

Имя Виталий на Русь попало из Византии вместе с христианством. Происходит от римского имени Vitalis, которое можно перевести как "жизненный", "относящийся к жизни". Виталик дома и на людях — два абсолютно разных человека. В обществе этот парень привык сдерживать эмоции и никогда не станет выяснять отношения с благоверной на глазах у всех. Однако наедине с возлюбленной как никто способен выплеснуть все накопившиеся обиды, негодование. Устав от склок на почве ревности, женщина уйдёт от Виталия, но долго горевать он не будет: тут же найдёт новую жертву.

Избранницам Виталия не позавидуешь: найти общий язык с этим мужчиной совсем непросто. Он считает партнёршу своей собственностью и хочет полностью контролировать её чувства и эмоции Кажетта Ахметжанова Шаманка, ясновидящая

Геннадий

Русское имя Геннадий переводится как "благородный", но не каждый его обладатель соответствует такой трактовке. Иногда Гена ведёт себя по-свински, в частности, когда начинает подозревать даму сердца в измене. Проблемы в личную жизнь приносит вспыльчивый характер мужчины. Сначала Геннадий долго и с особым пристрастием выбирает жену, а потом уже в браке пытается контролировать каждый шаг суженой. Словно ребёнок, этот парень требует повышенного внимания, ему хочется проводить в компании супруги как можно больше времени. Геннадий по натуре склонен ходить налево, при этом он безумный ревнивец: никогда не простит второй половинке измену. Гена — тот мужчина, который ревнует буквально к каждому столбу. Даже в самых крепких отношениях не каждая женщина выдержит такое давление.

После расставания с партнёршей может впасть в депрессию или пуститься на поиски экстремальных развлечений. В глубине души Геннадий надеется, что бывшая жена вернётся и будет умолять о прощении Кажетта Ахметжанова Шаманка, ясновидящая

Игорь

Значение имени Игорь — "счастлив" или "богатый". Носитель этого имени будет вне себя от радости, если женщина не станет давать повода для ревности. От спутницы Игорь ожидает больше внимания, чем сам способен ей уделить. Этот мужчина имеет завышенную самооценку и очень любит себя. Игорь — знатный упрямец, горделивый и ревнивый до умопомрачения, постоянно сыпет упрёками в адрес возлюбленной. Поначалу пытается взять лидерство в семье в свои руки, но с ролью управленца справляется так себе: ответственность перекладывает на супругу, забывает про обещания. Если Игорь всерьёз подозревает девушку в измене, превращается в невыносимого человека.

Игорь хочет видеть рядом жену, которая всегда будет разделять его точку зрения. Тяжело переносит одиночество, может встречаться с несколькими женщинами сразу Кажетта Ахметжанова Шаманка, ясновидящая

Роман

"Сильный", "крепкий" Роман — человек бескомпромиссный, с жёстким характером. В начале отношений этот парень скрывает нутро под маской добродушного романтика. На деле ревность Ромы порой достигает апогея. Этот мужчина начинает подозревать избранницу в адюльтере при любом телефонном звонке, устраивает бесконечные допросы, заявляется на работу к суженой для проверки обстановки. Конечно же, женщину такой натиск Романа не устраивает, тогда происходит разрыв отношений.

Роман никогда не отпускает партнёршу сразу: он будет долго преследовать её, докучать звонками и сообщениями. Он найдёт тысячу оправданий своей ревности, чтобы удержать её рядом Кажетта Ахметжанова Шаманка, ясновидящая

Станислав

Буквальная трактовка имени Станислав — "ставший славным". Этот представитель сильной половины человечества не научился контролировать эмоции, потому его избраннице часто достаётся ни за что. Упрямец Стас ревнив, вспыльчив, относится ко всему с подозрением. Такой кавалер пугает женщин деспотичностью: характер у Станислава и правда не сахар. Этот мужчина меняет объекты симпатии как перчатки, не отличаясь постоянством. При этом сам от каждой пассии ожидает не только понимания, но и верности, подмечает "Вечерняя Москва".