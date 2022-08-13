Женщины этих знаков зодиака останутся без детей, ведь живут исключительно ради себя любимых
Не только характер и качества женщины можно рассмотреть в натальной карте, но и желание заводить семью и продлевать род. У кого из дам по знакам зодиака выше шансы остаться без детей?
Женщина-Cкорпион
Женщина-cкорпион не захочет перекраивать быт и менять привычки ради ребёнка. Фото © Freepik / pikisuperstar
Самовлюблённые не меньше Львов Скорпионы не желают перекраивать весь свой быт и менять привычки ради чада. Они слишком долго выстраивали жизнь так, чтобы устраивало в ней всё: карьера, хобби, романтика с любимым мужчиной. Ревнивые Скорпионы не захотят делить с ребёнком внимание избранника. А ещё представительницы стихии Воды отлично понимают, сколько денег придётся потратить на малыша. Из-за этого откладывают появление наследников как можно дальше, если вообще на это решаются.
Женщина-Дева
Женщина-Дева обязательно должна стать идеальной матерью, и страх несоответствия вымышленному идеалу заставляет не заводить детей вовсе. Фото © Freepik / pikisuperstar
Педантичная Дева хранит в себе слишком много страхов. Женщина этого знака зодиака обязательно должна стать идеальной матерью, лучшей, но планка слишком высока — страшно не исполнить данное себе же обещание. От рождения малыша эту представительницу земной стихии останавливают ещё строгость к себе и неконтролируемый страх перемен. Дева только-только научилась уживаться с партнёром без скандалов на пустом месте. О каком ребёнке может идти речь? Дама этого знака зодиака лучше посвятит себя сфере, где можно руководствоваться логикой и не ждать каких-то подвохов, заранее просчитывая все варианты развития событий. С детьми так, увы, не получится.
Женщина-Овен
Требовательная женщина-Овен задумается над продолжением рода только тогда, когда добьётся всех карьерных целей .Фото © Freepik / pikisuperstar
Карьеристки, при этом вечные дети, женщины-Овны тоже оказываются, среди тех, кто не слишком-то стремится заводить детей. Рождённая под этим знаком зодиака девушка ставит для себя слишком высокую планку, а из-за упрямства никогда не согласится на меньшее. Вот и получается, что, пока Овен будет соблюдать требования к себе же, пройдёт немало времени. Так ещё и с ответственностью у представительниц стихии Огня есть проблемы: эти девушки ведут себя либо слишком серьёзно, либо как разгильдяйки. Да и жизни без правильного кавалера женщина-Овен не представляет. Только обеспечив себе, любимой, и партнёру лучшую жизнь, может быть, лет так в 40 эта дама и задумается над продолжением рода. Но не факт.
Женщина-Стрелец
Женщина, которая родилась со знаком зодиака Стрелец, не готова расстаться с беззаботной жизнью, в которой ответственность несёт только за себя. Фото © Freepik / pikisuperstar
Представительницы этого знака зодиака не слишком хотят обременять себя лишними хлопотами в виде вынашивания, а потом и воспитания ребёнка. Женщина-Стрелец считается одной из самых независимых среди всех знаков зодиака, на первое место ставит собственные увлечения и хобби. Не любит скучать и не готова расстаться с беззаботной жизнью, в которой ответственность несёт только за себя. Поэтому Стрелец, будучи закоренелой чайлдфри, имеет все шансы никогда не стать мамой.
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