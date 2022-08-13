Женщины этих знаков зодиака останутся без детей, ведь живут исключительно ради себя любимых

Женщина-Cкорпион

Женщина-cкорпион не захочет перекраивать быт и менять привычки ради ребёнка. Фото © Freepik / pikisuperstar

Самовлюблённые не меньше Львов Скорпионы не желают перекраивать весь свой быт и менять привычки ради чада. Они слишком долго выстраивали жизнь так, чтобы устраивало в ней всё: карьера, хобби, романтика с любимым мужчиной. Ревнивые Скорпионы не захотят делить с ребёнком внимание избранника. А ещё представительницы стихии Воды отлично понимают, сколько денег придётся потратить на малыша. Из-за этого откладывают появление наследников как можно дальше, если вообще на это решаются.

Женщина-Дева

Женщина-Дева обязательно должна стать идеальной матерью, и страх несоответствия вымышленному идеалу заставляет не заводить детей вовсе. Фото © Freepik / pikisuperstar

Педантичная Дева хранит в себе слишком много страхов. Женщина этого знака зодиака обязательно должна стать идеальной матерью, лучшей, но планка слишком высока — страшно не исполнить данное себе же обещание. От рождения малыша эту представительницу земной стихии останавливают ещё строгость к себе и неконтролируемый страх перемен. Дева только-только научилась уживаться с партнёром без скандалов на пустом месте. О каком ребёнке может идти речь? Дама этого знака зодиака лучше посвятит себя сфере, где можно руководствоваться логикой и не ждать каких-то подвохов, заранее просчитывая все варианты развития событий. С детьми так, увы, не получится.

Женщина-Овен

Требовательная женщина-Овен задумается над продолжением рода только тогда, когда добьётся всех карьерных целей .Фото © Freepik / pikisuperstar

Карьеристки, при этом вечные дети, женщины-Овны тоже оказываются, среди тех, кто не слишком-то стремится заводить детей. Рождённая под этим знаком зодиака девушка ставит для себя слишком высокую планку, а из-за упрямства никогда не согласится на меньшее. Вот и получается, что, пока Овен будет соблюдать требования к себе же, пройдёт немало времени. Так ещё и с ответственностью у представительниц стихии Огня есть проблемы: эти девушки ведут себя либо слишком серьёзно, либо как разгильдяйки. Да и жизни без правильного кавалера женщина-Овен не представляет. Только обеспечив себе, любимой, и партнёру лучшую жизнь, может быть, лет так в 40 эта дама и задумается над продолжением рода. Но не факт.

Женщина-Стрелец

Женщина, которая родилась со знаком зодиака Стрелец, не готова расстаться с беззаботной жизнью, в которой ответственность несёт только за себя. Фото © Freepik / pikisuperstar