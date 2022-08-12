Под этими знаками зодиака рождаются мужчины, не интересные ни одной нормальной женщине

Каким бы привлекательным ни был кавалер, если у него ужасный характер, никакая нормальная и адекватная женщина с ним ужиться не сможет. Кому же так сильно насолили звёзды, кто эти несчастные мужчины? Раскрываем все карты!

Водолей (20 января – 19 февраля)

Мужчины, родившиеся под знаком зодиака Водолей, поражают цинизмом. Фото © Freepik

Мужчины, родившиеся под знаком зодиака Водолей, поражают цинизмом. Эти представители стихии Воздуха всегда ставят собственный успех на первое место, а это значит, что жертвуют временем на любимую. Мужчина-Водолей хладнокровен и спокоен, ему неинтересно то, что не принесёт выгоды как материальной, так и в виде новых знаний. Ещё один минус представителей этого знака зодиака — частая потребность в одиночестве и личном пространстве. Строить отношения с таким парнем будет трудно и из-за интимных предпочтений. Водолей в сексе часто не заинтересован вовсе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Мужчина со знаком зодиака Весы крайне безответственен. Фото © Freepik

Нерешительный и вечно сомневающийся, кажется, женщина состарится рядом быстрее, чем её партнёр-Весы решится с выбором. Представители этого знака зодиака крайне безответственны и сделают всё, чтобы снять с плеч груз и переложить, например, на избранницу. Женщина в паре с мужчиной-Весами вообще постоянно берёт на себя лидерские обязанности. Правда, невольно. Потому что кавалеру, рождённому под этим воздушным знаком, так удобнее.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Козерог отличается эмоциональной скупостью и неумением правильно показывать любовь. Фото © Freepik

Представитель знака зодиака Козерог отличается эмоциональной скупостью и неумением правильно показывать любовь. Такой партнёр постоянно критикует женщину, указывая на недостатки. А потом удивляется скандалам на тему издевательств с его стороны. Мол, он же просто хотел указать избраннице на слабые места. А ещё мужчина-Козерог вечно экономит и ноет, что у него нет денег. При этом имеет заначки, о которых благоверная и знать не знает.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчина-Овен часто ведёт себя как ребёнок, не думает о последствиях, когда что-то говорит и делает. Фото © Freepik