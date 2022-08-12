Под этими знаками зодиака рождаются мужчины, не интересные ни одной нормальной женщине
Характер и особенности поведения мужчин, рождённых под этими четырьмя знаками зодиака, отталкивают от них адекватных женщин. Положение не спасут даже харизма и миллионы на счетах!
Каким бы привлекательным ни был кавалер, если у него ужасный характер, никакая нормальная и адекватная женщина с ним ужиться не сможет. Кому же так сильно насолили звёзды, кто эти несчастные мужчины? Раскрываем все карты!
Водолей (20 января – 19 февраля)
Мужчины, родившиеся под знаком зодиака Водолей, поражают цинизмом. Фото © Freepik
Мужчины, родившиеся под знаком зодиака Водолей, поражают цинизмом. Эти представители стихии Воздуха всегда ставят собственный успех на первое место, а это значит, что жертвуют временем на любимую. Мужчина-Водолей хладнокровен и спокоен, ему неинтересно то, что не принесёт выгоды как материальной, так и в виде новых знаний. Ещё один минус представителей этого знака зодиака — частая потребность в одиночестве и личном пространстве. Строить отношения с таким парнем будет трудно и из-за интимных предпочтений. Водолей в сексе часто не заинтересован вовсе.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Мужчина со знаком зодиака Весы крайне безответственен. Фото © Freepik
Нерешительный и вечно сомневающийся, кажется, женщина состарится рядом быстрее, чем её партнёр-Весы решится с выбором. Представители этого знака зодиака крайне безответственны и сделают всё, чтобы снять с плеч груз и переложить, например, на избранницу. Женщина в паре с мужчиной-Весами вообще постоянно берёт на себя лидерские обязанности. Правда, невольно. Потому что кавалеру, рождённому под этим воздушным знаком, так удобнее.
Козерог (21 декабря – 19 января)
Козерог отличается эмоциональной скупостью и неумением правильно показывать любовь. Фото © Freepik
Представитель знака зодиака Козерог отличается эмоциональной скупостью и неумением правильно показывать любовь. Такой партнёр постоянно критикует женщину, указывая на недостатки. А потом удивляется скандалам на тему издевательств с его стороны. Мол, он же просто хотел указать избраннице на слабые места. А ещё мужчина-Козерог вечно экономит и ноет, что у него нет денег. При этом имеет заначки, о которых благоверная и знать не знает.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Мужчина-Овен часто ведёт себя как ребёнок, не думает о последствиях, когда что-то говорит и делает. Фото © Freepik
Чрезмерно активный Овен станет тем, кто постоянно портит партнёрше выходные. Потому что планировать наперёд такой кавалер просто не умеет. Живёт представитель этого огненного знака от импульса до импульса, наплевательски относясь к собственным обещаниям. Мужчина-Овен часто ведёт себя как ребёнок, не думает о последствиях сказанного и сделанного, не умеет терпеть и ждать правильного момента. С таким ухажёром жизнь превращается в непредсказуемый хаос.
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