Астропрогноз на 15–21 августа от Василисы Володиной: Что приготовила лучшая неделя месяца

Астрологический прогноз на неделю с 15 по 21 августа

Наступила третья неделя августа, а это значит, что началось лучшее время для личных дел, какой бы ни была оценка месяца в целом. Безусловно, если смотреть глобально, всё непросто, говорит астролог Василиса Володина. Дело в том, что продолжает усиливаться квадрат Сатурна и Урана, который уже прошёл критическую отметку в три градуса. Выражается он в "экономической" констелляции, которая задаёт, в частности, нестабильность рынков. Однако, если мыслить не так широко, период с 15 по 21 августа 2022-го довольно благоприятный.

В личных делах ближайших дней будут сильнее чувствоваться добрые вести Василиса Володина Астролог

За увеличение градуса энергичности отвечает трин Плутона и Марса. Будут присутствовать и тонус, и желание действовать! Как замечает Володина, "даже ленивцы способны иногда танцевать джигу".

Новые светлые идеи поспособствуют быстрому решению практических задач — поможет дружба Меркурия и Урана. "Если вас вдруг осенило, не сдерживайтесь — идите за идеей", — рекомендует астролог.

Трин Венеры к Юпитеру — одна из лучших конфигураций на небе для личной, творческой и светской жизни. Третья неделя августа 2022 года — самое время показать себя, посмотреть людей, верить в удачу и поймать её. В этом поможет умение обаять и соблазнить собеседника: "Старайтесь нравиться, это работает!"

В период с 15 по 21 августа вы начнёте ощущать, как ослабевает груз ответственности. Это произойдёт благодаря оппозиции Солнца к Сатурну. Уже к концу недели вам станет легче, ноющих людей вокруг будет меньше. Если же вы сами в последнее время были нытиком, жаловались на судьбу, теперь поводов раскиснуть поубавится.