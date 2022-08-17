Эти четыре знака зодиака осенью 2022-го встретят любовь

Знак зодиака Рыбы

У представителей знака зодиака Рыбы наступающей осенью может завязаться роман с хорошо знакомым человеком. Дело в том, что эти люди стихии Воды смогут по-новому посмотреть на ближайшее окружение. Фото © Freepik / Allexxandar

Людям, рождённым под знаком зодиака Рыбы, осенью 2022 года представится возможность под новым углом взглянуть на людей, что рядом. Есть все шансы, что у представителей водной стихии начнётся роман с другом/подругой или хорошо знакомым человеком. Главное, Рыбы, не проморгайте возможность!

Знак зодиака Весы

Для Весов наступает переломный период: некоторым представителям воздушной стихии нужно завершить отношения, которые приносят только обиды и разочарования, ради нового яркого романа. Фото © Freepik / Allexxandar

В жизни Весов переломный момент наступит уже через пару недель, в начале сентября. Некоторые представители стихии Воздуха порвут отношения, которые были бесперспективными и лишь тянули на дно. Скучать в одиночестве рождённые под знаком зодиака Весы не будут, ведь на горизонте маячит новый возлюбленный.

Знак зодиака Лев

Львам следует перестать жить иллюзиями, если эти представители огненной стихии хотят построить долгие прочные отношения. Астрологи советуют плыть по течению и ни о чём не думать, а решение любовных вопросов отдать на откуп судьбе. Фото © Freepik / Allexxandar

Носителям знака зодиака Лев астрологи советуют быть избирательнее и не кидаться на каждого встречного с уверенностью, что незнакомец — та самая идеальная вторая половинка. Этим представителям стихии Огня нужно разучиться видеть любовь там, где её нет. Львы, просто плывите по течению, получая удовольствие, предоставьте судьбе возможность наградить вас сказочными отношениями. Судя по звёздам, любовь где-то рядом!

Знак зодиака Скорпион

Пылкие и страстные Скорпионы давно живут без любовных отношений, но не время отчаиваться, ведь осень принесёт с собой не только холода, но и бурный роман. Фото © Freepik / Allexxandar