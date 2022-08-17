Что стало с победителем "Битвы экстрасенсов" Максимом Левиным, загремевшим за решётку на три года

Пока одни верят в магические способности колдунов и экстрасенсов, другие считают, что никакого чародейского дара нет и быть не может. Усомниться в экстрасенсорных талантах людей заставляют в том числе и истории, подобные той, которая произошла с Максимом Левиным. Этот импозантный мужчина представлялся колдуном в девятом поколении и, сумев завоевать доверие зрителей, стал победителем 22-го сезона "Битвы экстрасенсов". На поверку же Левин оказался обычным мошенником, который умело обманывает людей. В реальной жизни его и зовут иначе: настоящая фамилия Левина — Николаев.

Журналисты впервые познакомились с проходимцем три года назад: тогда Максим сам обратился в СМИ и раскрыл свои схемы, в подробностях описав махинации с соцвыплатами и налогами. Спустя пару лет Николаев появился в федеральном эфире под фамилией Левин. Что примечательно, на момент съёмок в "Битве экстрасенсов" будущий победитель шоу находился в федеральном розыске, пишет kp.ru.

Победитель 22-го сезона "Битвы экстрасенсов" Максим Левин называл себя колдуном в девятом поколении, а оказался обыкновенным мошенником без какого-либо дара. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimlevinofficial