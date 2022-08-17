5 наших звёзд, которые не окончили университет... потому что даже не поступали в него

Жасмин

Певица Жасмин хотела учиться на филолога, но пришлось поступить в медколледж по настоянию мамы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jasmin

Когда Сара Манахимова (настоящее имя певицы Жасмин. — Прим. Лайфа) окончила школу, хотела заняться изучением английского языка. Правда, в родном городе Дербенте филологического факультета не было. Тогда мама Жасмин настояла на том, чтобы девушка поступила в медицинский колледж. В итоге будущая артистка окончила его с красным дипломом. Работать по специальности медсестры так и не пришлось: уже во время обучения Жасмин осознала свой реальный талант. Так и начался её путь к славе.

Роман Билык

Певец Роман Билык. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romanbilyk

Ещё в школьные годы Роман Билык увлёкся музыкой и даже пытался создать собственную группу. Когда же настало время решать, куда идти учиться, о музыке пришлось забыть: парень выбрал и окончил строительное ПТУ № 23 в Таганроге. Позже поступил в Донской межрегиональный колледж строительства и экономики. В итоге со строительством у Ромы Зверя так и не сложилось. И хорошо. А то дискотеки нулевых пришлось бы проводить без "Районов-кварталов".

Жанна Агузарова

Певица Жанна Агузарова. Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

После окончания школы Агузарова несколько раз пыталась поступить хоть в какое-то театральное учебное заведение, но все попытки проваливала. В 1982 году амбициозная девушка переехала в Москву и поступила... в ПТУ № 187 на маляра. Но, конечно, до конца так и не доучилась: столичная богемная жизнь Жанну так затянула, что уже через год она стала частью группы "Браво", благодаря которой и обрела известность.

Земфира

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zemfiralive, фотограф Marina Zakharova / renatalitvinovaofficiall

С самого детства Земфира увлекалась музыкой. Поэтому после школы сразу отправилась в Уфимское училище искусств на отделение эстрадного вокала. Получила красный диплом, продолжала петь и записывать треки, переехала в Москву. Получать высшее образование не было времени. Но, в отличие от других героев этой подборки, Зема хотя бы попыталась. Закончить начатое решила только в 2004 году. Поступила в МГУ на факультет философии. Кое-как проучившись на первом курсе, на второй уже не перешла.

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина. Фото © Telegram / Юлия Чичерина