5 наших звёзд, которые не окончили университет... потому что даже не поступали в него
Истории этих артистов — яркий пример того, что высшее образование — далеко не ключ к успеху.
Жасмин
Певица Жасмин хотела учиться на филолога, но пришлось поступить в медколледж по настоянию мамы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jasmin
Когда Сара Манахимова (настоящее имя певицы Жасмин. — Прим. Лайфа) окончила школу, хотела заняться изучением английского языка. Правда, в родном городе Дербенте филологического факультета не было. Тогда мама Жасмин настояла на том, чтобы девушка поступила в медицинский колледж. В итоге будущая артистка окончила его с красным дипломом. Работать по специальности медсестры так и не пришлось: уже во время обучения Жасмин осознала свой реальный талант. Так и начался её путь к славе.
Роман Билык
Певец Роман Билык. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romanbilyk
Ещё в школьные годы Роман Билык увлёкся музыкой и даже пытался создать собственную группу. Когда же настало время решать, куда идти учиться, о музыке пришлось забыть: парень выбрал и окончил строительное ПТУ № 23 в Таганроге. Позже поступил в Донской межрегиональный колледж строительства и экономики. В итоге со строительством у Ромы Зверя так и не сложилось. И хорошо. А то дискотеки нулевых пришлось бы проводить без "Районов-кварталов".
Жанна Агузарова
Певица Жанна Агузарова. Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев
После окончания школы Агузарова несколько раз пыталась поступить хоть в какое-то театральное учебное заведение, но все попытки проваливала. В 1982 году амбициозная девушка переехала в Москву и поступила... в ПТУ № 187 на маляра. Но, конечно, до конца так и не доучилась: столичная богемная жизнь Жанну так затянула, что уже через год она стала частью группы "Браво", благодаря которой и обрела известность.
Земфира
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zemfiralive, фотограф Marina Zakharova / renatalitvinovaofficiall
С самого детства Земфира увлекалась музыкой. Поэтому после школы сразу отправилась в Уфимское училище искусств на отделение эстрадного вокала. Получила красный диплом, продолжала петь и записывать треки, переехала в Москву. Получать высшее образование не было времени. Но, в отличие от других героев этой подборки, Зема хотя бы попыталась. Закончить начатое решила только в 2004 году. Поступила в МГУ на факультет философии. Кое-как проучившись на первом курсе, на второй уже не перешла.
Юлия Чичерина
Юлия Чичерина. Фото © Telegram / Юлия Чичерина
Хоть с высшим образованием у Чичериной не сложилось, профессиональное она получила. Юлия пыталась поступить на факультет искусствоведения уральского университета, но экзамен по истории оказался слишком сложным. Тогда пришлось поступать в училище культуры куда придётся. Приняли на библиотечное отделение, с которого будущая артистка очень быстро перевелась на факультет эстрадного вокала. Сейчас очевидно: решение было правильным.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romanbilyk, © Telegram / Юлия Чичерина