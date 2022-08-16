Пережившая пожар Хлебникова вышла в люди, и в этой даме в парике едва узнаешь прежнюю Марину

Имя певицы Марины Хлебниковой в последние годы нечасто мелькало в прессе, но всё изменил ноябрь 2021-го: в квартире исполнительницы случился пожар, 56-летняя артистка попала в ожоговую реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. У звезды 90-х произошло заражение тканей лица, перед выпиской из больницы даже пришлось делать пересадку кожи. Знаменитость поначалу выходила на связь только в голосовом формате, но спустя время начала изредка появляться на публике. Один из таких выходов Хлебниковой в люди случился и сегодня. И, скажем честно, нужно постараться, чтобы узнать в женщине в чёрном исполнительницу хита "Чашка кофею".