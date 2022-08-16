Пережившая пожар Хлебникова вышла в люди, и в этой даме в парике едва узнаешь прежнюю Марину
Имя певицы Марины Хлебниковой в последние годы нечасто мелькало в прессе, но всё изменил ноябрь 2021-го: в квартире исполнительницы случился пожар, 56-летняя артистка попала в ожоговую реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. У звезды 90-х произошло заражение тканей лица, перед выпиской из больницы даже пришлось делать пересадку кожи. Знаменитость поначалу выходила на связь только в голосовом формате, но спустя время начала изредка появляться на публике. Один из таких выходов Хлебниковой в люди случился и сегодня. И, скажем честно, нужно постараться, чтобы узнать в женщине в чёрном исполнительницу хита "Чашка кофею".
Лайф заснял Марину Хлебникову на прощании с поэтом-песенником Германом Витке. Судя по всему, певица всячески избегает излишнего внимания и старается не попадать в объективы камер. На траурную церемонию Хлебникова пришла в чёрном облачении, в парике и солнцезащитных очках. Держалась стойко, общалась с коллегами по сцене, в частности с Байгали Серкебаевым из "А-Студио". Эти кадры ясно дают понять: возраст взял своё, да и потрясения и удары судьбы не прошли для Хлебниковой бесследно.
Певица Марина Хлебникова после пожара в квартире в ноябре 2021-го редко появляется на публике. Исключение Хлебникова сделала, придя на прощание с поэтом-песенником Германом Витке. Видео © LIFE
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