Агутин пришёл на прощание с автором хитов Германом Витке, которому не ответил на последний звонок
В подмосковной Балашихе прошла церемония прощания с продюсером и автором многих хитов – российским поп-музыкантом Германом Витке. Поэт-песенник скончался 12 августа на 54-м году жизни после сердечного приступа. На траурной церемонии присутствовали близкие и друзья Витке, а также поклонники творчества.
В зале крематория звучали песни Анжелики Варум и Леонида Агутина. Супруги, кстати, были замечены на прощании: оба появились в солнцезащитных очках, Варум — с букетом алых роз. Агутин выглядел поникшим: певец на днях признался, что не ответил на последний звонок Витке. Поэт набрал музыканту в начале августа, но Леонид не снял трубку — был не в столице. "Думал, доберусь до Москвы, перезвоню. Хотели увидеться. Давно не виделись..." — объяснился артист.
Прощание не было лёгким и для бывшей супруги Германа Витке Ирины Дюковой — женщина не смогла сдержать слёзы и разрыдалась.
"У нас очень искренняя церемония, потому что здесь только самые близкие, самые любимые люди. Все замечательные, Герман всех очень любил, он был очень хорошим человеком", — отметила Дюкова.
В подмосковной Балашихе прошла церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке — автором хитов Агутина, Варум и Киркорова. Видео © LIFE
Отдать дань памяти Витке пришли также солист группы "Динамит" Илья Зудин, певица Марина Хлебникова, певица и актриса Лада Дэнс, композиторы Александр Добронравов и Байгали Серкебаев.
Неординарная личность, однозначно. Не побоюсь этого слова, великий поэт, с глубокими текстами, осмысленными, которые, я думаю, ещё оценят и слушатели, и почитатели. Огромное количество больших песен было создано им с такими же талантливыми композиторами. Меня с Герой познакомил Боря Серкебаев, [клавишник] "А-Студио", за что я премного благодарен. Несколько песен нам удалось с ним сделать
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