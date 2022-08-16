Агутин пришёл на прощание с автором хитов Германом Витке, которому не ответил на последний звонок

В подмосковной Балашихе прошла церемония прощания с продюсером и автором многих хитов – российским поп-музыкантом Германом Витке. Поэт-песенник скончался 12 августа на 54-м году жизни после сердечного приступа. На траурной церемонии присутствовали близкие и друзья Витке, а также поклонники творчества.

В зале крематория звучали песни Анжелики Варум и Леонида Агутина. Супруги, кстати, были замечены на прощании: оба появились в солнцезащитных очках, Варум — с букетом алых роз. Агутин выглядел поникшим: певец на днях признался, что не ответил на последний звонок Витке. Поэт набрал музыканту в начале августа, но Леонид не снял трубку — был не в столице. "Думал, доберусь до Москвы, перезвоню. Хотели увидеться. Давно не виделись..." — объяснился артист.

Прощание не было лёгким и для бывшей супруги Германа Витке Ирины Дюковой — женщина не смогла сдержать слёзы и разрыдалась.

"У нас очень искренняя церемония, потому что здесь только самые близкие, самые любимые люди. Все замечательные, Герман всех очень любил, он был очень хорошим человеком", — отметила Дюкова.

В подмосковной Балашихе прошла церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке — автором хитов Агутина, Варум и Киркорова. Видео © LIFE

Отдать дань памяти Витке пришли также солист группы "Динамит" Илья Зудин, певица Марина Хлебникова, певица и актриса Лада Дэнс, композиторы Александр Добронравов и Байгали Серкебаев.