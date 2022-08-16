Растолстевший до 289 кг сын Никаса Сафронова заставил отца понервничать

Сын художника Никаса Сафронова Лука за пять месяцев набрал 29 килограммов. Скриншот видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lukasafronovofficial

Проблемы с лишним весом преследуют музыканта Луку Сафронова-Затравкина с детства. Сын известного художника Никаса Сафронова, пока сверстники играли во дворе, часами оттачивал навыки игры на пианино. Из-за сидячего образа жизни мальчик располнел и весил куда больше, чем его одногодки. Несколько лет назад Лука проделал невероятную работу над собой и феноменально похудел, но спустя время лишний вес вернулся. И теперь парень вовсю делает вид, что такое положение дел его устраивает.

Затравкин не то что не пытается хотя бы просто удержать вес, так ещё и наедает килограмм за килограммом. В передаче "Пусть говорят" сын Никаса Сафронова без стеснения встал на весы, и оказалось, что за пять месяцев герой растолстел на 29 килограммов, до 289 кг. Несмотря на такое открытие, молодой человек не собирается ограничивать себя в питании. Желая выжать максимум из ситуации, Лука придумал "бизнес-схему": теперь он разрешает фотографироваться с собой за деньги.

"Я беру по-божески. Каждый кадр — 10 долларов. Сегодня уже заработал около двухсот баксов", — признался Сафронов-Затравкин.

Располневший до 289 кг сын Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин отдыхает в Египте. Видео © Telegram / lukaSafronov

И пока Лука наслаждается отдыхом в Египте, его звёздный отец рассказал, что очень переживает за здоровье наследника. При этом Никас Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro сравнил сына с актёром, который может и похудеть на 40 кг, и поправиться на 50.

Я, конечно, переживаю за его лишний вес, но он сам его регулирует. Когда ему было 14 лет, я боролся. Но сейчас он уже взрослый. <...> У него, конечно, есть какие-то пристрастия. Вес был нормальный раньше. Достаточно долго он держался, а сейчас поправился, и я удивлён Никас Сафронов Художник

Почему сын Никаса Сафронова весит под 300 килограммов? По мнению врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, у Луки Сафронова-Затравкина метаболический синдром. Речь идёт о комплексе заболеваний, сокращающих продолжительность жизни и снижающих её качество. Со временем к ним присоединяются проблемы с сердцем, гипертония, сахарный диабет, отёки на ногах и даже хроническая сердечная недостаточность. Кроме того, избыточная жировая масса негативно влияет на половую функцию, либидо, а ещё способность к зачатию. У человека с ожирением может развиться ночное апноэ, что чревато летальным исходом.

Если человек сам не хочет через питание исправить ситуацию, можно попробовать бариатрическую хирургию, если хирурги возьмутся. Бывают ситуации, когда они в силу высокого анестезиологического риска не готовы сделать операцию. Могут сказать: "Сначала нужно похудеть самостоятельно до определённого веса" Нурия Дианова Врач-гастроэнтеролог, диетолог