Жена Погребняка так намудрила с фотошопом, что на идеально плоском животе появились дырки
33-летняя Мария Погребняк, которая хвастает в соцсетях стройной фигурой и длинными худыми ногами, — известная любительница фильтров. И если в большинстве случаев подписчики закрывают глаза на эту страсть бизнесвуман, то на этот раз не смогли пройти мимо и высмеяли диву за неумелый фотошоп. Супруга бывшего игрока футбольной сборной России Павла Погребняка выложила фото с подругами — Ольгой Бузовой и некой Варварой, которая отмечала день рождения. Причём последняя была уфотошоплена настолько, что многие приняли её за маму Бузовой Ирину Александровну. На плоском животе стройной как лань Погребняк пользователи разглядели дырки.
Мария Погребняк, её подруга Варвара и певица Ольга Бузова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_
Зачем так себя фотошопить?? 🤦♀️
Я сначала подумала, на матери такой фотошоп😂
Господи, целлюлит не дремлет. Уж показывайте как есть. Не редачьте фото. Это смешно!
Очень агрессивный и не по-летнему тяжёлый макияж у обеих 👎🏻👎🏻
Оленька опухла вся от слияния с природой в горах
Мне одной только кажется, что они уже совсем свихнулись? Как куклы деревянные. Как будто их надули, а мозга совсем нет
Погребняк выстояла, не став огрызаться на нападки хейтеров, и продолжила постить фото с мероприятия. Бузова на негативные комментарии тоже не стала отвечать.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_