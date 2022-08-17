Жена Погребняка так намудрила с фотошопом, что на идеально плоском животе появились дырки

33-летняя Мария Погребняк, которая хвастает в соцсетях стройной фигурой и длинными худыми ногами, — известная любительница фильтров. И если в большинстве случаев подписчики закрывают глаза на эту страсть бизнесвуман, то на этот раз не смогли пройти мимо и высмеяли диву за неумелый фотошоп. Супруга бывшего игрока футбольной сборной России Павла Погребняка выложила фото с подругами — Ольгой Бузовой и некой Варварой, которая отмечала день рождения. Причём последняя была уфотошоплена настолько, что многие приняли её за маму Бузовой Ирину Александровну. На плоском животе стройной как лань Погребняк пользователи разглядели дырки.