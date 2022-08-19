Путин указал Макрону на сохраняющиеся препятствия для экспорта российских товаров

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы обсудили стамбульские договорённости по вывозу зерна и экспорту российских товаров. Об этом сообщает Кремль.

"Президент России проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", — сказано в записи.

Российский лидер обратил внимание коллеги на по-прежнему сохраняющиеся препятствия для упомянутого экспорта, что не способствует решению задач по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.