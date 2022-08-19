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19 августа, 14:13

Путин указал Макрону на сохраняющиеся препятствия для экспорта российских товаров

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы обсудили стамбульские договорённости по вывозу зерна и экспорту российских товаров. Об этом сообщает Кремль.

"Президент России проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", — сказано в записи.

Российский лидер обратил внимание коллеги на по-прежнему сохраняющиеся препятствия для упомянутого экспорта, что не способствует решению задач по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Путин в беседе с Макроном указал на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Путин в беседе с Макроном указал на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Напомним, телефонный разговор Макрона и Путина случился сегодня впервые с мая этого года. Помимо вышеуказанных тем главы государств также обсудили расследование обстрела следственного изолятора в Еленовке.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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