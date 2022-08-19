Токаев заявил, что уверен в будущем двусторонних отношений с Россией

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит оснований для пессимистических прогнозов в отношении будущего сотрудничества с Россией. Об этом политик сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть все основания быть удовлетворёнными нашим сотрудничеством с РФ, никаких оснований для пессимистических прогнозов нет", — подчеркнул Токаев.