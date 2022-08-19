НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 августа, 13:53

Токаев заявил, что уверен в будущем двусторонних отношений с Россией

<p>Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Сочи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/bort_01/2398" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Казахстана</a></p>

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Сочи. Обложка © Telegram / Пресс-служба президента Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит оснований для пессимистических прогнозов в отношении будущего сотрудничества с Россией. Об этом политик сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть все основания быть удовлетворёнными нашим сотрудничеством с РФ, никаких оснований для пессимистических прогнозов нет", — подчеркнул Токаев.

Путин: Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Путин: Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Напомним, глава Казахстана прибыл в пятницу в Сочи на переговоры с российским коллегой. Президенты планируют, в частности, обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором республика председательствует в этом году.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров