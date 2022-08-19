Токаев заявил, что уверен в будущем двусторонних отношений с Россией
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Сочи. Обложка © Telegram / Пресс-служба президента Казахстана
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит оснований для пессимистических прогнозов в отношении будущего сотрудничества с Россией. Об этом политик сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Есть все основания быть удовлетворёнными нашим сотрудничеством с РФ, никаких оснований для пессимистических прогнозов нет", — подчеркнул Токаев.
Напомним, глава Казахстана прибыл в пятницу в Сочи на переговоры с российским коллегой. Президенты планируют, в частности, обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором республика председательствует в этом году.