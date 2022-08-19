Обсудили ЗАЭС, сделку по зерну и трагедию в Еленовке: Макрон впервые с мая позвонил Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за долгое время позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, сделку по зерну и расследование обстрела следственного изолятора в Еленовке.

"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", — говорится в сообщении Кремля.

Путин напомнил о приглашении экспертов ООН и Красного Креста на место обстрела ВСУ следственного изолятора в Еленовке, а также обратил внимание Макрона на сохраняющиеся препятствия для экспорта российских продуктов и удобрений.