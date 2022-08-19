В Российской государственной библиотеке описали среднестатистического читателя

В Российской государственной библиотеке рассказали, как выглядит портрет среднестатистического читателя. По мнению представителей учреждения, это женщина до 40 лет, которая является специалистом социально-гуманитарного профиля. В РГБ добавили, что читателями, как правило, становятся люди в возрасте от 14 до 40 лет.

"Ведущее место среди категории читателей по образовательному признаку занимают специалисты с высшим образованием — 41,4%, на втором месте студенты — 32,7%", — рассказали представители РГБ в беседе с RT.

В библиотеке добавили, что около 57% от числа всех записанных в РГБ являются читателями литературы из комплекса гуманитарных и общественных наук.