В Российской государственной библиотеке описали среднестатистического читателя
В Российской государственной библиотеке рассказали, как выглядит портрет среднестатистического читателя. По мнению представителей учреждения, это женщина до 40 лет, которая является специалистом социально-гуманитарного профиля. В РГБ добавили, что читателями, как правило, становятся люди в возрасте от 14 до 40 лет.
"Ведущее место среди категории читателей по образовательному признаку занимают специалисты с высшим образованием — 41,4%, на втором месте студенты — 32,7%", — рассказали представители РГБ в беседе с RT.
В библиотеке добавили, что около 57% от числа всех записанных в РГБ являются читателями литературы из комплекса гуманитарных и общественных наук.
Как ранее сообщал Лайф, 17-летняя Юлия Морозова рассказала, что читает больше 100 книг в год. Девушка учится в Академии талантов в Санкт-Петербурге.
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