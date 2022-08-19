Глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в "дезинформации" о нехватке газа

Россия пытается разжечь в Германии опасения, распространяя "ложную информацию" о нехватке газа и росте цен. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг.

"Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии", — приводит его слова газета Handelsblatt.

Кроме того, Хальденванг уверен, что Москва использует страхи и ограничения, связанные с пандемией ковида, для пропаганды и будет усиливать влияние, чтобы внести раскол в немецкое общество. Каких-либо доказательств глава контрразведки не привёл.