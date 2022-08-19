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19 августа, 13:42

Глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в "дезинформации" о нехватке газа

Россия пытается разжечь в Германии опасения, распространяя "ложную информацию" о нехватке газа и росте цен. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг.

"Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии", — приводит его слова газета Handelsblatt.

Кроме того, Хальденванг уверен, что Москва использует страхи и ограничения, связанные с пандемией ковида, для пропаганды и будет усиливать влияние, чтобы внести раскол в немецкое общество. Каких-либо доказательств глава контрразведки не привёл.

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Ранее заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что запуск "Северного потока – 2" не стоит на повестке дня. По его словам, у России нет никаких препятствий для выполнения своих контрактных обязательств по поставкам газа в Европу.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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