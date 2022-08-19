Легкоатлет Лысенко продал квартиру, чтобы вернуться в спорт

Российский легкоатлет Данил Лысенко рассказал о непростом финансовом положении и о том, как был вынужден продать квартиру для того, чтобы вернуться в большой спорт после дисквалификации. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Когда мне было лет 20, я призовыми накопил неплохую сумму. Купил квартиру в родном Бирске. И вот, уходя со стройки, решил её продать. Потому что очень хотелось вернуться в спорт, а других вариантов особо не было. Так мы получили сумму, с которой можно существовать и спокойно тренироваться какое-то время", — рассказал Лысенко.