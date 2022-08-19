Лайф публикует видео потопа на улицах Симферополя после ливня

Ливень, обрушившийся в пятницу на Симферополь, затопил центральные улицы города. Из-за непрекращающегося потока дождевой воды затруднено движение на дорогах. Лайф публикует видео с места событий.

Затопленные после сильного ливня улицы Симферополя. Видео © LIFE

На кадрах заметно, что реки мутной воды поднялись до уровня дверей движущихся автомобилей, некоторым водителям пришлось остановиться посреди дороги. Стихия нарушила планы многих горожан. Так, например, на видео один из жителей сетует, что не смог попасть на выписку сестры из роддома.

Накануне спасательные службы Крыма сообщали о возможном подъёме уровня воды в реках на полтора метра в пятницу и субботу. В регионе по-прежнему местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 15–20 м/с.