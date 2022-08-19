Путин: Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе встречи с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым заявил президент России Владимир Путин.

"Активно работают наши министерства, ведомства, межправкомиссия, министерства иностранных дел, министерства обороны. Вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения", — сказал глава российского государства.