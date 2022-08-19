Жителям Мариуполя выдали первые партийные билеты "Единой России"

Указывается, что уже более 26 тысяч жителей ДНР подали заявления на вступление в партию. По словам Сидякина, вручение партбилетов означает, что люди вливаются в дружную семью ЕР. Число членов политсилы составляет уже два миллиона человек, при этом ещё больше её сторонников. Сидякин также напомнил, как партия помогла жителям Донбасса. По его словам теперь она всегда будет оказывать поддержку ДНР и ЛНР.