Жителям Мариуполя выдали первые партийные билеты "Единой России"
Мариупольцы получили партбилеты "Единой России". Обложка © Telegram / "Единая Россия. Официально"
Руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил жителям Мариуполя первые партбилеты. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.
Указывается, что уже более 26 тысяч жителей ДНР подали заявления на вступление в партию. По словам Сидякина, вручение партбилетов означает, что люди вливаются в дружную семью ЕР. Число членов политсилы составляет уже два миллиона человек, при этом ещё больше её сторонников. Сидякин также напомнил, как партия помогла жителям Донбасса. По его словам теперь она всегда будет оказывать поддержку ДНР и ЛНР.
"Открыты гуманитарные, медицинские и юридические центры. Мы помогаем продуктами, лекарствами, стройматериалами, закупаем и передаём всем первоклассникам ранцы со всем необходимым, чтобы пойти в школу. Занимаемся ежедневным решением проблем людей", — сказал он.
Ранее ЕР доставила в Мариупольскую больницу интенсивного лечения 20 коробок препаратов. Медикаменты привёз председатель Комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов.