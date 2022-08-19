Человечеству предрекли глобальную катастрофу в ближайшие десятилетия

В ближайшие десятилетия человечество может столкнуться с масштабным извержением вулкана, которое принесёт глобальную катастрофу в мир. Люди совершенно не готовы к этому, поэтому нужно принять меры, чтобы предотвратить бедствие, пишет журнал Nature.

"Мы призываем уделять повышенное внимание и координировать исследования, направленные на прогнозирование, обеспечение готовности и смягчение последствий", — говорится в статье.

Согласно результатам исследований ледяных кернов, вероятность извержения магнитудой семь или выше в этом столетии составляет один к шести. Катастрофы подобного масштаба в прошлом приводили к резкому изменению климата и краху цивилизаций. Сегодня извержение может сказаться на транспорте, продовольствии, воде, торговле, энергетике, финансах и связи. Частота повторения катастроф такого рода определяется по пикам содержания сульфатов в кернах, вызванных выбросом газа во время глобально значимых событий.

"В 2021 году исследователи изучили ледяные керны с обоих полюсов и выявили 1113 признаков извержений во льдах Гренландии и 737 в Антарктиде, произошедших между 60 000 и 9 000 лет назад. Они обнаружили 97 событий, которые, вероятно, оказали климатическое воздействие, эквивалентное извержению магнитудой семь или выше. Они пришли к выводу, что события магнитудой семь происходят примерно раз в 625 лет, а события магнитудой восемь (также называемые суперизвержениями) — примерно раз в 14 300 лет", — говорится в публикации.

Последний раз событие с магнитой семь было зафиксировано при извержении вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. В результате этого, а также цунами, отложений тяжёлых камней и пепла на посевах и домах погибло около 100 тысяч человек. А температура во всём мире упала в среднем на один градус, что привело к "году без лета". К тому же восточная часть США и Европа пережили массовые проблемы с урожаем, а голод затем привёл к восстаниям и эпидемиям болезней.

При мощном извержении финансовые потери составят несколько триллионов долларов. Указывается, что инвестиции в обеспечение готовности к кризису и смягчение его последствий обойдутся гораздо дешевле, чем реагирование на стихийное бедствие. Речь идёт об улучшении мониторинга с помощью сейсмометров и спутников, развитии методов оповещения и планов действия для различных ведомств и жителей, просвещении и повышении осведомлённости, а также исследовательской геоинженерии вулканов.