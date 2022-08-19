Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законов РФ

Поисковики должны уведомлять пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают российское законодательство. Об этом сказано на сайте ведомства.

"Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — сообщает пресс-служба ведомства.

Указанные IT-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности закона "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ". Принятые меры будут действовать до полного устранения зарубежными компаниями нарушений российского законодательства.