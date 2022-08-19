Россиян предупредили об опасности "молодых" VPN-приложений

После начала спецоперации на Украине пользоваться VPN-приложениями стало небезопасно, ведь многие из них создают мошенники. Причём в маркетплейсах они имеют высокий рейтинг, рассказал главный эксперт Лаборатории Касперского Сергей Голованов в беседе с Тульской службой новостей.

"Есть ряд банков, которые попали под санкции, в связи с чем их приложения были удалены. Тем не менее их место заняли приложения-копии — в поиске можно найти до 20 предложений, настоящих среди которых нет. При этом если пользователь введёт в них пароль и логин, то они сразу попадут злоумышленникам. То же самое произошло с VPN", — рассказал эксперт.

Пользоваться VPN было безопасно до начала спецоперации на Украине. Однако после введения ограничений появилось множество вредоносных приложений с положительными отзывами и отличными оценками, но все введённые в них данные отправляются мошенникам. И таких прецедентов уже очень много, добавил Голованов. Во избежание этого эксперт рекомендует пользоваться только давно известными VPN. По его словам, "молодые" сервисы опасны.