Россиян предупредили об опасности "молодых" VPN-приложений
Эксперт Kaspersky Голованов рассказал, какую опасность представляют VPN-приложения
После начала спецоперации на Украине пользоваться VPN-приложениями стало небезопасно, ведь многие из них создают мошенники. Причём в маркетплейсах они имеют высокий рейтинг, рассказал главный эксперт Лаборатории Касперского Сергей Голованов в беседе с Тульской службой новостей.
"Есть ряд банков, которые попали под санкции, в связи с чем их приложения были удалены. Тем не менее их место заняли приложения-копии — в поиске можно найти до 20 предложений, настоящих среди которых нет. При этом если пользователь введёт в них пароль и логин, то они сразу попадут злоумышленникам. То же самое произошло с VPN", — рассказал эксперт.
Пользоваться VPN было безопасно до начала спецоперации на Украине. Однако после введения ограничений появилось множество вредоносных приложений с положительными отзывами и отличными оценками, но все введённые в них данные отправляются мошенникам. И таких прецедентов уже очень много, добавил Голованов. Во избежание этого эксперт рекомендует пользоваться только давно известными VPN. По его словам, "молодые" сервисы опасны.
Ранее Лайф писал, что москвичка попала на VPN-мошенников, когда хотела приобрести новую сумку. Мошенники установили дополнительные программы-шпионы на телефон. Рассказав свою историю в соцсетях, девушка призвала россиян не пользоваться сервисами VPN.
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