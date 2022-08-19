Началась работа над сериалом по вселенной "Гарри Поттера"
Daily Mail: Джоан Роулинг и Warner Bros. начали работу над спин-офф "Гарри Поттера"
Британская писательница Джоан Роулинг совместно с кинокомпанией Warner Bros. начала работу над спин-офф "Гарри Поттера". Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, переговоры по будущему проекту прошли ещё полгода назад. Планируется, что спин-офф будет представлен в формате сериала и, скорее всего, выйдет на стриминговой платформе Warner HBO. Сценарий пока ещё только разрабатывается.
Warner Bros. и Роулинг не дают каких-либо комментариев на этот счёт. Однако инсайдеры сообщают, что писательница всерьёз рассматривала возможность создания ещё одной франшизы о юном волшебнике.
Ранее Лайф сообщал, что Warner Bros. снимет продолжение фильма "Джокер" с актёром Хоакином Фениксом в главной роли. Ожидается, что картина выйдет на широкие экраны осенью 2024 года.