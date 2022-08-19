Началась работа над сериалом по вселенной "Гарри Поттера"

Британская писательница Джоан Роулинг совместно с кинокомпанией Warner Bros. начала работу над спин-офф "Гарри Поттера". Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, переговоры по будущему проекту прошли ещё полгода назад. Планируется, что спин-офф будет представлен в формате сериала и, скорее всего, выйдет на стриминговой платформе Warner HBO. Сценарий пока ещё только разрабатывается.

Warner Bros. и Роулинг не дают каких-либо комментариев на этот счёт. Однако инсайдеры сообщают, что писательница всерьёз рассматривала возможность создания ещё одной франшизы о юном волшебнике.