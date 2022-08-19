Станция построена на песках: Экс-сотрудники Запорожской АЭС в видеообращении призвали Киев прекратить обстрелы

Бывшие и действующие сотрудники Запорожской атомной электростанции призвали власти и армию Украины прекратить обстрелы АЭС. Видеообращения появились в телеграм-канале Администрации города Энергодара.

Бывшие и действующие работники ЗАЭС призвали Киев прекратить обстрел станции. Видео © Telegram-канал ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ

"Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра. Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди", — сказал работник станции Андрей Луганый.

Двое уволенных за участие в параде на 9 Мая сотрудников также призвали Киев остановить обстрелы и не допустить ядерной катастрофы. Экс-работник Влад Лаврик призвал солдат думать, прежде чем нажимать на курок и гашетку, ведь последствия их действий могут стать непоправимыми.

"Город Энергодар, как и АЭС, построен на песках. Пески от вибраций могут двигаться. И безопасность атомной станции зависит от сдвигов этих песков. Любые открытые боевые действия могут привести к трагедии", — объяснил бывший работник объекта Владимир Мартынюк.