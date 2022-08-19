Стала известна возможная дата визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Когда может состояться миссия — прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может вполне реально идти о первых числах сентября, если только опять не возникнут какие-то посторонние факторы, не имеющие отношения к целям и задачам визита МАГАТЭ", — сказал он на брифинге.

Ульянов добавил, что детали поездки обсуждать рано, ведь все вопросы касаемо этой темы чрезвычайно чувствительные. Российская сторона, уточнил дипломат, продолжит обсуждать модальности поведения миссии, маршрут, количество людей, время их пребывания на станции и задачи.