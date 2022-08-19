В Москве задержали пенсионера, заказавшего похищение брата и его жены ради денег

Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в похищении супружеской пары. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета.

"Следственным управлением по Северо-Восточному административному округу расследуется уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления", — сказано в записи.

Задержание пенсионера, заказавшего похищение брата и его жены. Видео © Телеграм-канал Следком

По данным следствия, в конце июля обвиняемый решил организовать похищение родственников, зная о наличии у них крупной суммы денег. Он нашёл сообщников, в роли которых выступили сотрудники правоохранительных органов, сообщил персональные сведения целей и передал 100 тысяч рублей на транспорт из Краснодарского края в столицу, а также аренду помещения, где похищенных планировали удерживать.

Как добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, фигурантом дела стал 68-летний житель Екатеринбурга, который захотел завладеть деньгами брата и его жены, проживавших в Сочи.

Инсценировка похищения проходила в рамках оперативного эксперимента. При силовой поддержке отряда "Гром" фигуранта задержали на месте, ему предъявлено обвинение. С мужчиной проведены следственные действия, включая очные ставки и обыск по месту проживания в Подмосковье. Суд отправил злоумышленника под стражу.