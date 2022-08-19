Берлускони призвал власти Италии "покончить с зависимостью" от российского газа

Италии следует отказаться от российского газа, если будут созданы условия для поставок из альтернативных источников. Об этом в интервью изданию il Foglio заявил бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони.

По его мнению, Италии необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа, а также предприятия по производству энергии из отходов. Экс-премьер добавил, что страна, в частности, нуждается в инвестициях в альтернативные возобновляемые источники энергии, включая проекты по атомной энергетике.

"Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", — отметил Берлускони.