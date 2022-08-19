Эксперт по выживанию дал советы, как спастись от смерчей на юге России

Смерч, сметающий всё на своём пути, — это не только американский ужастик, нередки такие явления и на территории России, особенно в южных курортных районах. О том, как обезопасить себя при столкновении со стихией, Лайфу рассказал эксперт по выживанию, аттестованный спасатель МЧС России Эдуард Халилов.





Он отметил, что зачастую люди любят снимать на камеру какое-нибудь природное явление. Однако смерч — это не просто страшное и завораживающее зрелище, но и очень опасный, а также крайне непредсказуемый вихрь. Захваченные потоками воздуха с земли предметы (палки, камни, зонтики и так далее) могут иметь острые края и смертельно ранить человека. Также опасны смерчи, которые затягивают в себя много тонн воды, а затем обрушивают всё это на берег.

"Задача человека — как можно скорее найти надёжное, фундаментальное укрытие, чтобы в нём защитить себя и своих детей. Отдыхающие должны при виде смерча постараться как можно быстрее уйти с пляжа и искать место, где можно защититься. Это может быть магазин, какое-то здание, дом, в крайнем случае подойдёт машина, чтобы на вас ничего не упало сверху. По крайней мере, если что-то упадёт, то повредится кузов автомобиля, а не ваша голова или шея", — резюмировал собеседник.