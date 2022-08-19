Эксперт по выживанию дал советы, как спастись от смерчей на юге России
Эксперт по выживанию Халилов рассказал, как спастись от смерча на курортах
Смерч, сметающий всё на своём пути, — это не только американский ужастик, нередки такие явления и на территории России, особенно в южных курортных районах. О том, как обезопасить себя при столкновении со стихией, Лайфу рассказал эксперт по выживанию, аттестованный спасатель МЧС России Эдуард Халилов.
Он отметил, что зачастую люди любят снимать на камеру какое-нибудь природное явление. Однако смерч — это не просто страшное и завораживающее зрелище, но и очень опасный, а также крайне непредсказуемый вихрь. Захваченные потоками воздуха с земли предметы (палки, камни, зонтики и так далее) могут иметь острые края и смертельно ранить человека. Также опасны смерчи, которые затягивают в себя много тонн воды, а затем обрушивают всё это на берег.
"Задача человека — как можно скорее найти надёжное, фундаментальное укрытие, чтобы в нём защитить себя и своих детей. Отдыхающие должны при виде смерча постараться как можно быстрее уйти с пляжа и искать место, где можно защититься. Это может быть магазин, какое-то здание, дом, в крайнем случае подойдёт машина, чтобы на вас ничего не упало сверху. По крайней мере, если что-то упадёт, то повредится кузов автомобиля, а не ваша голова или шея", — резюмировал собеседник.
Ранее Лайф сообщал, что мощный смерч обрушился на один из районов Крыма. Буря прошла по посёлку Новоозёрное Сакского района. Причём туристы снимали буйство стихии до последнего, несмотря на то что это было крайне опасно для их жизни.
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