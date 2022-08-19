Новый день — новый скандал: Страстные танцы замужней главы кабмина Финляндии с незнакомцем попали на видео
В Сети появилось новое видео из ночного клуба с премьером Финляндии в компании парня
В Сеть просочилось новое видео с вечеринки, на которой присутствовала премьер-министр Финляндии Санна Марин, однако на этот раз её увидели танцующей в компании неизвестного молодого человека в ночном клубе Teatteri в Хельсинки.
Премьер-министра Финляндии Санну Марин увидели в ночном клубе. Видео © Twitter / Chaudhary Parvez
"Марин, которая уже 18 лет замужем, засветилась в паре "сомнительных ситуаций", — отмечают зарубежные СМИ.
При этом с 5 по 7 августа политик должна была взять ежегодный отпуск, но он был отменён. А 6-го числа, когда Санну Марин заметили в клубе, на посту премьер-министра её никто не заменял, сообщает финская газета Yle со ссылкой на канал STT.
Напомним, на этой неделе видео с дикими танцами премьера Финляндии на вечеринке попало в Сеть и вызвало бурную реакцию. Санна Марин осталась очень недовольна, что кадры увидела широкая общественность, поскольку была уверена, что видео не будет опубликовано.
Twitter / Chaudhary Parvez