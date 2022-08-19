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19 августа, 12:56

Новый день — новый скандал: Страстные танцы замужней главы кабмина Финляндии с незнакомцем попали на видео

В Сети появилось новое видео из ночного клуба с премьером Финляндии в компании парня

В Сеть просочилось новое видео с вечеринки, на которой присутствовала премьер-министр Финляндии Санна Марин, однако на этот раз её увидели танцующей в компании неизвестного молодого человека в ночном клубе Teatteri в Хельсинки.

Премьер-министра Финляндии Санну Марин увидели в ночном клубе. Видео © Twitter / Chaudhary Parvez

"Марин, которая уже 18 лет замужем, засветилась в паре "сомнительных ситуаций", — отмечают зарубежные СМИ.

При этом с 5 по 7 августа политик должна была взять ежегодный отпуск, но он был отменён. А 6-го числа, когда Санну Марин заметили в клубе, на посту премьер-министра её никто не заменял, сообщает финская газета Yle со ссылкой на канал STT.

Премьер Финляндии готова пройти тест на наркотики после видео с развязными танцами

Премьер Финляндии готова пройти тест на наркотики после видео с развязными танцами

Напомним, на этой неделе видео с дикими танцами премьера Финляндии на вечеринке попало в Сеть и вызвало бурную реакцию. Санна Марин осталась очень недовольна, что кадры увидела широкая общественность, поскольку была уверена, что видео не будет опубликовано.

Обложка ©

Twitter / Chaudhary Parvez

Ирина Фальке

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